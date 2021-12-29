Турагент назвал регионы-лидеры новогоднего туризма Фото: Мария ЛЕНЦ

Туристический агент Александр Горев назвал регионы-лидеры новогоднего туризма.

В этом году списки самым популярных направлений возглавили Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым. Загруженность отелей на полуострове в последние дни декабря доходила до 80%.

Большинство же туристов стремятся на Новый год в Москву. Здесь планируют встречать 2022-й примерно 90% всех путешественников. Остальные 10% отправятся за границу. самыми популярными направлениями являются Египет, Доминикана, Куба и Дубай, сообщает RT.

Представители туриндустрии отмечают, что уходящий 2021-й год стал драйвером для развития внутреннего туризма.

- Я думаю, это и прямо, и косвенно связано с пандемией коронавируса. Видимо наши туристы не хотят рисковать и выезжать за пределы РФ в такой сложный период.

Тем более во многих странах нужно после прибытия находиться в карантинной зоне, сдавать ПЦР-тесты, - комментирует ФАН Горев.

Ранее астролог Алена Никольская объяснила, почему в ночь с 31 декабря на 1 января нельзя загадывать желание. Из-за парада планет оно не имеет шансов сбыться, но отчаиваться не стоит. По словам собеседницы Пятого канала, загадать желание можно будет в ночь со 2 на 3 января, с 3 на 4 января.