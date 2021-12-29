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Здоровье29 декабря 2021 17:05

Роспотребнадзор посоветовал ресторанам исключить «шведский стол» в новогодние праздники

Роспотребнадзор составил методичку по проведению новогодних праздников в условиях пандемии
Мария ПАВЛОВА
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению празднования Нового года.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению празднования Нового года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В РФ сотрудники Роспотребнадзора разработали методичку с рекомендациями проведения новогодних праздников в условиях пандемии.

В числе прочего, там содержатся рекомендации не отмечать Новый год в помещении. Для мероприятий, которые все же будут проводиться в закрытых помещениях, определены особые правила. Так, на новогодние ярмарки рекомендовано допускать только привитых или переболевших коронавирусной инфекцией.

Заведениям общепита рекомендовано отказаться от «шведского стола», а детские праздники численностью более 200 человек рекомендуется проводить только в помещениях, которые этим количеством детей будет заполнено лишь наполовину.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники Роспотребнадзор рекомендовал в общественном транспорте и при оказании услуг населению усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей. Речь идет также о сохранении всех ранее введенные в регионах ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Их перечень и объем формируются непосредственно на местах.