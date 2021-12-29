На Украине задержан подозреваемый в нападении на российское генконсульство во Львове

В связи с инцидентом усилена охрана подобных объектов Фото: REUTERS

На Украине был задержан подозреваемый в нападении на российское генконсульство во Львове. Инцидент произошел 24 декабря, когда ночью неизвестный бросил в здание бутылку с воспламеняющейся жидкостью.

Как сообщил на брифинге в среду, 29 декабря, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, случившийся инцидент рассматривается как провокация.

"Недавно задержали человека, который совершил [это] преступление. Ведутся следственные действия с ним, а также и с тем, кто мог быть заказчиком", - сказал глава МВД.

Монастырский отметил, что в связи со случившимся на Украине будет усилена охрана подобных объектов.

Как ранее писал сайт kp.ru, около 3 часов ночи в пятницу, 24 декабря, неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства России во Львове. Как сообщили правоохранители Львовской области, в результате инцидента никто не пострадал, а ущерб дипломатическому представительству нанесен не был.