Эксплуатанты получат первые самолеты МС-21 в третьем квартале 2022 года

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что поставки самолета МС-21 планируется начать в 3-м квартале 2022 года. Эксплуатанты получат их сразу после того, как будут готовы дополнения к сертификату.

Как сообщил министр в среду, 29 декабря, будет производиться как версия самолета в российской комплектации, так и версия с иностранными компонентами. Все будет зависеть от развития поставок в будущем.

"Конец второго - начало третьего квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять [самолеты МС-21] первым коммерческим экплуатантам, в частности авиакомпании "Россия", уже с российским крылом", - цитирует Мантурова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Российский пассажирский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, в 2022 году в сертификат внесут изменения, которые позволят использовать в лайнере российское композитное крыло и российский двигатель ПД-14.