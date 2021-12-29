Терапевт перечислил правила, которые позволят не замерзнуть зимой на улице. Фото: Тимур ХАНОВ

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито объяснил, что делать, чтобы не замерзнуть на улице зимой. Оказывается, человек может переохладиться и даже не заметить этого. Первыми страдают нос, ушные раковины, руки и ноги.

В зоне риска те, кто перенес инфекции или операции, дети и пенсионеры. А еще пьяные люди, они часто погибают на морозе, так как не могут адекватно оценить температуру.

- Каждый начинает замерзать по-разному, кто-то раньше, кто-то позже. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Нужно помнить, что отправляясь на улицу, человек должен быть тепло он одет и хорошо заправлен пищей,— подчеркнул врач в себе с Пятым каналом.

Перед выходом на улицу нужно пить побольше воды, а в пищу зимой стоит употреблять продукты, обогащенные жирами.

В морозную погоду врач советует отказаться от металлических украшений, так как они имеют высокую теплопроводность.

- Если появились первые признаки переохлаждения, то стоит зайти в помещение и попить горячего кофе, - пояснил специалист.

С 29 декабря в Москве и Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение действует до 22:00 30 декабря, сообщает телеканал "360".

- Первые дни нового года погода будет существенно меняться. Если новогодняя ночь обещает быть довольно тёплой по нынешним меркам (в Москве — -5...-3 °С, дневная температура — -3...-1 °С), то уже 2 января начнётся снег значимый, температура в течение суток будет одинаковой. То есть это значит, что в течение суток температура воздуха будет понижаться. Средняя суточная будет порядка -6...-4 °С, что, в принципе, чуть выше климатической нормы, - комментирует Rt главный специалист Московского метеобюро. Татьяна Позднякова.