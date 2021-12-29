В Ассоциации банков усомнились, что у заемщиков будут спрашивать сертификаты о вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российских банках могут ужесточить требования к заемщикам и одно из них станет справка о вакцинации от коронавирусной инфекции. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил, может ли подобное оказаться реальностью.

По его мнению, банки вряд ли поддержат такую инициативу, так как это отрицательно скажется на их работе.

- Не думаю, что банки такую инициативу проявляют, может быть, кто-то есть такой инициатор, но вряд ли это системное предложение, - комментирует NEWS.ru Тосунян.

Он уверен, что до справок и проверки QR-кодов не дойдет, а вот подорожание кредитов для непривитых вполне возможно.

Причина в том, что банки хотят подстраховаться при выдаче займа и должны оценить состояние здоровья, возраст и другие риски клиента.

- Так что совсем исключить вакцинацию от коронавируса из оценки заемщика, наверное, было бы несправедливо, — подчеркнул банкир.

Ранее о возможном нововведении сообщила газета «Известия». Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков допустил, что при таком варианте процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам могут вырасти для тех, кто до сих пор избегает вакцинации.

Ранее в ЦБ задумались о том, чтобы ограничить выдачу кредитов тем, у кого на погашение задолженностей уходит порядка 80% доходов.

По статистике таких клиентов в российских банках около трети, сообщает телеканал "360".