В регионах стали запрещать продажу спиртного перед новогодними праздниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предложения ограничить продажи спиртного в новогодние праздники звучат давно, но массовой поддержки они не находят. Тем не менее, в отдельных регионах страны власти вводят местные запреты.

Например, в столице Тувы в городе Кызыл запретили магазинам торговать алкоголем на время новогодних каникул. Исключение сделано только для заведений общепита.

Как сообщает «Ридус», в пресс-службе мэрии подтвердили нововведение и объяснили его «обеспечением правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий».

Запрет на торговлю для розничных магазинов будет действовать с 31 декабря до 9 января 2022 года.

Документ уже опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления.

Ранее в декабре депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить в стране продажу популярных среди молодежи фруктовых пивных напитков в преддверии новогодних праздников. Свое обращение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.