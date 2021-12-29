Росстат: инфляция в России в 2021 году разогналась до 8,4%

Продовольственные товары в декабре подорожали на 10,62% в годовом выражении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года. По подсчетам специалистов ведомства, она составила 8,39%.

Предварительную оценку Росстат опубликовал в среду, 29 декабря. Окончательные цифры за 2012 год будут известны 12 декабря 2022 года.

На данный момент уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей, достиг 8,39% и стал максимальным с 2015 года. Тогда показатель достигал 12,91%.

При этом, как пишет Росстат, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года — 108,39%. Продовольственные товары в последний месяц уходящего года подорожали на 1,36%, а за год - на 10,62%. Непродовольственные товары — на 0,64% и 8,58% соответственно.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда регулятор ждет максимального эффекта от повышений ключевой ставки ЦБ РФ. По ее словам, это должно случиться в 2022 году.