В ЦБ дали советы родителям, как обезопасить детскую банковскую карту Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сегодня банки предлагают оформить банковскую карту для детей и это требование времени. Многие родители решаются на такой шаг, чтобы ребенок не оставался без денег, к тому же безналичные расчеты дают возможность контролировать все расходы подрастающего поколения.

- У разных банков — разные требования к минимальному возрасту для оформления детской карты: где-то ее можно открыть с шести-семи лет, а в некоторых банках только с десяти,— пояснил «Ридусу» начальник Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Бедловский.

В ЦБ советуют родителям провести разъяснительную беседу с детьми, прежде чем передать им собственную банковскую карту. Нужно акцентировать внимание на том, что этот взрослый подарок учит его осмотрительно относиться к своим тратам.

Карта ребенка может быть только дебетовой. Доступ к кредитным деньгам детям банки не дают.

Мобильное приложение должно управляться родителем, на телефон также стоит подключить СМС-уведомления о тратах.

Можно установить лимит расходов в день или неделю, но об этом стоит заранее предупредить ребенка. Тогда он будет пытаться рассчитывать свои траты.

Есть возможность запретить снимать наличные и переводить деньги со счета на счет. Этими функциями в первое время стоит воспользоваться.

- Таким образом получится защитить ребенка от мошенников, которые пытаются методами социальной инженерии ввести в заблуждение доверчивых граждан и обманом списать деньги с карты. А в случае потери или кражи родители могут через приложение сразу заблокировать карту,,— говорит Михаил Бедловский.

Представитель ЦБ также посоветовал перед тем, как передать ребенку карту, объяснить ему, что это электронный кошелек. Нельзя выкладывать ее фото в интернет, сообщать кому-то ПИН-код и передавать CVC/CVV-коды.