CNN: самолет-разведчик США впервые пролетел над востоком Украины для сбора данных

Самолет не пересек границы Донецкой и Луганской народных республик Фото: REUTERS

Самолет ВВС США E-8C J-star совершил полет над восточной территорией Украины. Это произошло в понедельник, 27 декабря, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя Европейского командования ВС США.

Отмечается, что самолет принадлежит компании Northrop Grumman E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System. Его миссией при полете над Украиной было провести разведку и собрать информацию о ситуации на земле.

Отмечается, что полет был согласован украинскими властями и произведен с их соглашения. При это американский самолет-разведчик в ходе своей миссии не пересек границы Донецкой и Луганской народных республик.

Как ранее писал сайт kp.ru, недалеко от границ Крыма заметили самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании. Он совершал разведывательный полет. Самолет взлетел с авиабазы RAF в Англии и приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья Российской Федерации.