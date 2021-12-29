Федерация хоккея официально подтвердила техническое поражение России в матче со Словакией на МЧМ

Фото: Официальный сайт ФХР

Федераций хоккея России 29 декабря подтвердила техническое поражение сборной России в матче со Словакией на молодежном чемпионате мира (МЧМ) 2022 года по хоккею.

Причиной стало выявление случая заражения коронавирусом среди спортсменов российской команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", молодежной сборной России по хоккею засчитали техническое поражение в матче против Словакии на МЧМ-2022, который проходит в Канаде. Это матч уже третий, когда командам присуждают "технари".

В составе сборной России нападающий Матвей Мичков сдал положительный тест на ковид.

Напомним, наши хоккеисты должны были сыграть на льду с соперниками из Словакии 30 декабря. Начало матча было запланировано на 00:35 по московскому времени.