Предприятие "Роскосмоса" провело первые испытания двигателя для блока "Ангара-А5"

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Специалисты воронежского центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко" "Роскосмоса") провели первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1 для нового разгонного блока ракета "Ангара-А5".

- 29 декабря 2021 года в испытательном комплексе ... успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5, - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Там же отмечается, что кислородно-водородный ракетный двигатель РД-0146Д1 тягой 9 тонн представляет собой одну из версий линейки двигателей РД-0146 разработки КБХА. В России это первые ракетные двигатели, которые выполнены по безгенераторной схеме.

Ранее в "Роскосмосе" сообщал о завершении строительства российского сегмента МКС, проведении 76 безаварийных пусков космических аппаратов подряд, проведении 56 экспериментов на МКС. Также специалисты "Роскосмоса" с начала 2021 года вывели на орбиту 340 космически аппаратов.