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Здоровье29 декабря 2021 21:37

Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске "цунами" коронавируса из-за штамма "омикрон"

Он отметил, что сейчас на планете наблюдается рост числа случаев инфицирования людей
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске "цунами" коронавируса из-за штамма "омикрон"

Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске "цунами" коронавируса из-за штамма "омикрон"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые штаммы коронавирусной инфекции "омикрон" и "дельта" могут спровоцировать волну заболеваемости вирусом в мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

- Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру, - сказал Гебрейесуса, слова которого приводит сайт организации.

Глава ВОЗ также добавил, что сейчас на планете наблюдается рост числа случаев инфицирования людей из-за штаммов "дельта" и "омикрон". Однако особое внимание руководитель ведомства обратил на сильную заразность "омикрона".

До этого в ВОЗ сообщали, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции распространяется быстрее других вариантов ковида. Гебрейесус заявлял, что, скорее всего, даже люди, которые привиты или уже переболели, могут вновь заразиться.