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Общество29 декабря 2021 22:13

В Госдуме предложили применять основания для лишения гражданства и на имеющих его с рождения

Хинштейн подметил, что иногда откровения оппозиционеров наталкивают на мысль "зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В Госдуме предложили применять основания для лишения гражданства и на имеющих его с рождения

В Госдуме предложили применять основания для лишения гражданства и на имеющих его с рождения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава комитета Государственной думы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выступил с предложением распространить основания для лишения российского гражданства, предложенные в законопроекте президента РФ Владимира Путина, на тех, кто получил его по праву рождения.

- Правильные и нужные инициативы главы государства. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения, - написал представитель ГД в своем Телеграм-канале.

Он также подметил, что иногда откровения оппозиционеров наталкивают на мысль "зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ".

Ранее сообщалось, что президент внес в Госдуму свой законопроект "О гражданстве РФ". Главная новация в документе – изменение условий приобретения российского гражданства и введение порядка его прекращения.