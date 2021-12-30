Экс-депутат Рады Савченко предупредила Украину об унижениях в случае вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что вступление Украины в состав НАТО вряд ли будет полезным, поскольку это, по ее мнению, ничего не даст стране. В качестве примера она даже рассказала об унизительных перспективах Киева.

- Я была в Ираке и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО... Я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах, - высказала свою позицию в эфире телеканала "Наш" экс-депутат.

Савченко также добавила, что если Украина все же вступит в блок, то ей, как и Латвии, Литве и Эстонии, оставят пехотные батальоны и не дадут полной защиты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что со временем у страны получится вступить в НАТО, но сам же он отметил, что украинцы все меньше в это верят. Подобные призывы о необходимости принять Украину в сосав альянса он делал неоднократно, но пока они не увенчались успехом.