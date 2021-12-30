Госсекретарь США обсудил с представителями МИД Германии, Франции и Британии диалог с Россией Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Британии Элизабет Трасс дальнейшие подходы к ситуации вокруг Украины. Также одной из тем обсуждения стал возможный ответ стран на случай "проявления российской агрессии".

- Стороны обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины, - говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Российская сторона уже неоднократно заявляла зарубежным коллегам, что не намерена "нападать" на Украину. А что касается перемещения войск, то Россия перемещает военных исключительно на территории своего государства и не представляет опасности для других стран.

При этом в Киеве не хотят слышать РФ. Глава МИД Украины Алексей Резников даже призвал США, Великобританию и Канаду разместить на территории страны свои войска в качестве поддержки Киеву на случай "противостояния с Россией".