Правительство РФ в январе 2022 года рассмотрит поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

В России в 2022 году правительство планирует начать обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки (РОП).

- В соответствии с поручением президента правительство подготовило редакцию законопроекта о РОП. Концепция РОП предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Там также говорится, что в стране ежегодно образуется более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Именно это сказывается на экологической нагрузке.

- В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип "загрязнитель платит". Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок, - сказала Абрамченко.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, несмотря на существование пунктов раздельного сбора отходов, россияне скидывают все "в одну кучу". Тогда же он отмечал, что мусорные полигоны скапливались еще с советских времен. По мнению главы государства, это усугубляется еще тем, что в целом в РФ сложилось общество потребления.