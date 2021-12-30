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Общество30 декабря 2021 1:11

Правительство РФ в январе 2022 года рассмотрит поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов

Абрамченко отметила, что не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Правительство РФ в январе 2022 года рассмотрит поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов

Правительство РФ в январе 2022 года рассмотрит поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов

Фото: Андрей АБРАМОВ

В России в 2022 году правительство планирует начать обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки (РОП).

- В соответствии с поручением президента правительство подготовило редакцию законопроекта о РОП. Концепция РОП предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Там также говорится, что в стране ежегодно образуется более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Именно это сказывается на экологической нагрузке.

- В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип "загрязнитель платит". Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок, - сказала Абрамченко.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, несмотря на существование пунктов раздельного сбора отходов, россияне скидывают все "в одну кучу". Тогда же он отмечал, что мусорные полигоны скапливались еще с советских времен. По мнению главы государства, это усугубляется еще тем, что в целом в РФ сложилось общество потребления.