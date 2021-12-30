Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 3:44

В МИД рассказали о позиции России по мораторию на смертную казнь

Представитель ведомства напомнил, что у РФ есть важные обязательства
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
В МИД рассказали о позиции России по мораторию на смертную казнь

В МИД рассказали о позиции России по мораторию на смертную казнь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь.

По словам представителя дипведомства, сейчас нет необходимости ее пересматривать .

- У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент страны, - рассказал Лукьянцев РИА Новости.

Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

После этого юрист Василий Воробьев заявил, что за возвращение к смертной казни Россию могут исключить из международных организаций и разорвать деловые отношения.