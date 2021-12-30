Что произошло в ночь на 30 декабря Фото: REUTERS

Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила об отмене молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022), который проходил в Канаде. Причиной стало распространение коронавируса среди игроков команд. Однако президент IIHF Люк Тардиф заявил, что МЧМ может пройти позе, возможно, в июне 2022 года.

В 2022 году Пенсионный фонд России (ПФР) расширит меры социальной поддержки граждан. Россиянам напоминают, что условия получения поддержки не меняются, для ее оформления, как и раньше, нужно будет обратиться с заявлением. При этом ПФР начнет упрощать получение выплат, освобождая граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов.

Президент США Джо Байден во время предстоящего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным намерен заявить о важности деэскалации ситуации вокруг Украины. Общение двух глав государств существенно повлияет на прогресс переговоров по безопасности. Переговоры запланированы на 30 декабря на 23:30 по московскому времени.

Глава Центра им. Н .Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса в России начнется 15 января 2022 года. По словам ученого, в планах набрать несколько групп людей, среди которых будут вакцинированные и нет. Однако сложность будет в том, чтобы найти добровольцев, которые не прививались и не болели коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свой законопроект "О гражданстве РФ". Главная новация в документе – изменение условий приобретения российского гражданства и введение порядка его прекращения.

Уполномоченный МИД по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь. По словам представителя дипведомства, сейчас нет необходимости ее пересматривать. Объясняется это обязательствами, которые РФ приняла при вступлении в Совет Европы.

В МВД подготовили обязательные технические параметры для оружия самообороны в России. Ведомство предлагает сделать маркировку на электрошокерах и запретить использовать патроны от огнестрельного оружия и патроны с металлическим сердечником для травматического оружия.