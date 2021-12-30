Немцы возмутились, что дорого платят за газ, чтобы помочь Украине и не обидеть США

Затягивание сертификации "Северного потока - 2" вызывает споры в Германии Фото: REUTERS

Публикация немецкой газеты Der Spiegel о спорах вокруг сертификации "Северного потока – 2" вызвала оживленный отклик в комментариях. Многим читателям не понравилась позиция министра иностранных дел Германии Аналлены Бербок, которая является противницей проекта, считая его геополитическим.

"Олаф Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США", - написал комментатор с никнеймом Jean_Marat.

Немцы заявили, что не желают платить втридорога за голубое топливо только потому, что Украине нужны поступления за транзит газа, а Соединенные Штаты выступают категорически против запуска газопровода.

"Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию", - подчеркнул пользователь с никнеймом Peter.

Также читатели задались вопросом, почему немецкие чиновники заявляют, что сертификация продлится минимум полгода.

Напомним, еще будучи кандидатом на пост канцлера Германии лидер партии "Зеленые" Анналена Бербок пообещала помешать работе газопровода "Северный поток – 2", если возглавит правительство. Так, в интервью изданию The Pioneer политик, заявила, что не "стала бы выдавать разрешения" на эксплуатацию трубопровода.

Как писал сайт kp.ru, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц считает проект «Северный поток — 2» коммерческим, и на днях он говорил, что сертификация трубопровода с политикой никак не связана, а немецкий регулятор будет принимать решение, руководствуясь только европейским энергетическим законодательством