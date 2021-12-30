Девушка Саакашвили заявила, что политика перевезли в тюрьму в Рустави

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины и девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько утверждает, что политика перевезли в тюрьму в грузинском городе Рустави.

"В каком он состоянии никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет", - уточнила Ясько на своей странице в Facebook.

Не знает ничего о состоянии Саакашвили и его адвокат Ника Гварамия.

"Сейчас меня волнует только то, жив ли он и не причинили ли ему каких-либо увечий", - приводит слова Гварамии телекомпания "Мтавари архи".

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 ноября у Михаила Саакашвили началась кровавая рвота, однако к нему не пускают врачей. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Грузию, чтобы посетить политика. Денисова выразила надежду, что сможет лично проверить состояние соблюдения прав Саакашвили, однако отметила, что пока разрешения или отказа в посещении экс-президента от Министерства юстиции Грузии не получены.

Спустя несколько дней Михаил Саакашвили упал и потерял сознание в тюрьме. Об этом сообщил адвокат политика Бека Басилая. Позже врач политика сообщил, что Саакашвили переведен в тюремную реанимацию и находится в сознании.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В отношении экс-президента возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты.