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Политика30 декабря 2021 5:09

Минобороны России приняло на снабжение комплекс управления артогнем "Завет-Д"

РИА Новости: Минобороны России приняло на снабжение машины управления артогнем "Завет-Д"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Российская армия получит новое вооружение

Российская армия получит новое вооружение

Фото: Андрей АБРАМОВ

Новейшие машины управления артиллерийским огнем "Завет-Д" для Воздушно-десантных войск приняты на снабжение Минобороны России, рассказал РИА Новости источник.

По его словам, вооружение успешно прошло испытания, после чего решено принять его на снабжение. Серийное производство планируется запустить в 2022 году.

"Завет-Д" оснащен новейшим оборудованием, которое позволяет обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные.

Комплекс разработан холдингом "Росэлектроника" (входит в Ростех). Ожидается, что он придет на смену передвижному пункту разведки и управления огнем артиллерии "Реостат".

Напомним, "Реостат" был принят на вооружение еще в далеком 1981 году. Для эффективного управления огнем артиллерии в нем установлена танковая навигационная аппаратура, артиллерийская буссоль, артиллерийский квантовый дальномер, ночной наблюдательный прибор и прибор управления огнем.

Как ранее писал сайт kp.ru, Военно-морской флот России впервые в истории провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, в котором принял участие президент страны Владимир Путин.