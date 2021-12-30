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Здоровье30 декабря 2021 5:30

Украинские ученые остановили разработку вакцины от коронавируса из-за нехватки денег

Еще одной причиной называют отсутствие интереса властей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Разработку украинской вакцины от коронавируса остановили

Разработку украинской вакцины от коронавируса остановили

Фото: REUTERS

Глава украинского Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный объявил об остановке разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью порталу "Общественный".

В числе причин он назвал нехватку средств на исследования и отсутствие интереса властей из-за достаточного количества зарубежных вакцин на рынке.

"Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - подчеркнул Сибирный.

По его словам, в Незалежной нет оборудования, которое необходимо для таких исследований, в связи с чем и понадобилась помощь коллег из Польши.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида из США готовятся в течение нескольких недель объявить о разработке новой вакцины от COVID-19. По словам разработчиков, этот препарат будет эффективен против всех известных штаммов коронавирусной инфекции, включая "омикрон".