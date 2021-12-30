Политолог Орлов предложил ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В России могут ввести налоговый вычет при покупке автомобиля Фото: Shutterstock

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Политолог отметил, что действующее законодательство предусматривает возможность для россиян единожды получить налоговый вычет при покупке дома или квартиры в размере о 2 миллионов рублей.

Как отметил Орлов, этот инструмент являете весомым с точки зрения материальной поддержки со стороны государства для граждан, которые приобретают недвижимость.

При этом эксперт добавил, что при покупке автомобиля такой налоговый вычет не предусмотрен, а тем не менее наличие машины имеет большое значение для многих категорий граждан, к примеру, для многодетных семей и пенсионеров.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — цитирует текст обращения RT.