Британские врачи рассказали о необычном раннем симптоме "омикрона"

Один из ранних симптомов "омикрона" - затуманенное сознание Фото: REUTERS

Распространенным симптомом омикрон-штамма коронавируса стало затуманенное сознание, сообщает Express со ссылкой на приложение ZOE COVID.

Британские медики утверждают, что "туман в голове" проявляется примерно в половине случаев, причем даже у тех, кто не кашляет, не жалуется на повышенную температуру, сохраняет обоняние и чувствует вкус пищи.

Разработчики ZOE COVID рекомендовали не игнорировать и другие симптомы "омикрона", в том числе боль в горле, головную боль, насморк, потерю аппетита, постоянную усталость и чихание.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роу заявил, что беспричинная хрипота может говорить о развитии омикро-штамма коронавируса.

Напомним, южноафриканские ученые пришли к выводу, что уровень смертность при заболевании омикрон-штаммом коронавируса на 75% ниже, чем при заболевании другими штаммами.