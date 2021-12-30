Бывший военный переводчик опроверг каноничную версию поимки Саддама Хусейна

Экс-переводчик опроверг каноничную версию поимки Саддама Хусейна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший иракский переводчик, сотрудничавший с американской армией, опроверг каноничную версию задержания экс-президента Ирака Саддама Хусейн.

Согласно версии министерства обороны Соединенных Штатов Америки, Хусейна в яме глубиной 1,8 метров, находящейся рядом с фермой. Экс-переводчик в разговоре с РИА Новости заявил, что на самом деле бывшего иракского лидера задержали в комнате. При этом Хусейн не понимал, что происходит.

По мнению переводчика, версия была сфабрикована, чтобы оправдать нападение на Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, которое найти не удалось. Также это было необходимо, чтобы не навредить авторитету Соединенных Штатов.

Саддама Хусейна казнили через повешение 30 декабря 2006 года. Казнь состоялась рано утром на несколько минут раньше начала праздника Курбан-байрам. Казнь Хусейна была зафиксирована на видеопленке. Тело бывшего иракского лидера было передано его родному племени Абу Наср и доставлено в город Тикрит. Похоронен в своей родной деревне.