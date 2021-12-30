Силуанов: Россия не допустит, чтобы «Роснано» оказалось неплатежеспособным

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что государство не допустит, чтобы «Роснано» оказалось неплатежеспособным.

Он указал на наличие обязательств, которое государство гарантировало «Роснано». Силуанов заявил, что Россия будет делать все, чтобы кредиторы вернули свои деньги или договорились с корпорацией.

По словам главы Минфина, в «Роснано» пришел квалифицированный менеджмент. Он назвал переговоры с кредиторами сложными.

- Но еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказалась неплатежеспособной. Бюджет всегда будет страховать деятельность этой корпорации, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, Банк России приостанавливал торги облигациями компании Роснано после того, как появилась информация о возможной реструктуризации ее долга. ЦБ получил информацию о том, что Роснано обсуждает с некоторыми кредиторами варианты реструктуризации долга. На этом фоне Центробанк решил приостановить торги облигациями госкомпании, чтобы «не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров».