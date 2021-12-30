Захарова заявила, что у ЕС и НАТО нет единой линии в переговорах по гарантиям безопасности

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у Евросоюза и Североатлантического альянса нет единой линии в переговорах по гарантиям безопасности с РФ.

- В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно - непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны, — сказала она, уточнив, что у ЕС и альянса нет единой линии ведения переговоров.

Ранее руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что переговоры между представителями России и НАТО по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2021, после чего пройдут контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще раньше – 10 января 2021 – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона, отметил Прайс. Как заявил представитель Госдепа, и США, и страны Североатлантического альянса намерены придерживаться в отношении России дипломатических подходов касаемо ситуации вокруг Украины.