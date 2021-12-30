В России выявлено 21 073 случая заболевания коронавирусом 30 декабря 2021 года

В России уменьшается число заражений коронавирусом Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21 073 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 479 344 заражения.

По данным на 30 декабря 2021 года, лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболел 2661 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1532 случаями заражений. Тройку замыкает Московская область — 977 случаев.

Кроме того, медики зафиксировали 926 летальных исходов. Еще 43 004 человека получили справки о выздоровлении. Суммарное число смертей с начала пандемии достигло 307 948, а выздоровлений – 9 423 227.

Как ранее писал сайт kp.ru, оперативный штаб заявил, что перенесенное заболевание, за которым последовала вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, увеличит эффективность нейтрализации и обеспечит защиту от тяжелого течения заболевания при инфицировании вариантом "омикрон".