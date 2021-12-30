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Политика30 декабря 2021 9:11

Захарова призвала ЕС не заниматься «риторической гимнастикой» с Россией

В последнее время форма диалога Евросоюза с РФ была недопустимой, отметила официальный представитель российского МИД
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Евросоюз не заниматься «риторической гимнастикой» с РФ.

- Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование Киевских властей на выполнение минского комплекса мер, — сказала она на брифинге.

По мнению Захаровой, то, как ЕС вел диалог с Россией в последние годы, было недопустимым.

Ранее Мария Захарова заявила, что главным итогом 2021 года стало сохранение мира. По ее мнению, человечеству удалось в этом году «не скатится» в глобальный кризис. Как отметила Захарова, урегулировать все региональные кризисные ситуации не удалось. Она подчеркнула, что Россия внесла в поддержание мира и стабильности в этом году огромный вклад.

До этого она сообщила, что Россия не намерена вновь ставить «железный занавес» в отношениях с западными странами. При этом Захарова затруднилась предположить, как вести себя западные партнеры.