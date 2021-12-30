Названы лидеры экспортных образцов российского оружия в 2021 году

«Рособоронэкспорт» назвал лидеров экспортных образцов российского оружия в 2021 году Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

«Рособоронэкспорт» назвал топ-5 самых ожидаемых среди зарубежных заказчиков экспортных образцов российского оружия.

- В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли легкий тактический самолет Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА «Орион-Э», РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 «Тосочка», автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Уточняется, что мировой рынок в этой сфере в 2021 году значительно адаптировался к работе в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее появилась информация, что новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство. Система способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров. В Минобороны России отметили, что система не имеет аналогов в мире.

В середине декабря экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой «Циркон». Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что «возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».