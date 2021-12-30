МегаФон: россияне будут дарить на Новый год смартфоны, наушники и смарт-часы

Россияне будут дарить на Новый год смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Именно эти гаджеты возглавили рейтинг высокотехнологичных подарков, составленный специалистами МегаФона.

Эксперты проанализировали продажи в своей розничной сети по итогам декабря 2021 года. Спрос на потребительскую электронную технику традиционно вырастает во второй половине этого зимнего месяца, и текущий год не стал исключением. За две недели до Нового года общие продажи товаров в сети МегаФон подскочили на 35% (а в денежном выражении – на 41%). При этом россияне решили отложить покупку подарков на последние выходные перед новогодними праздниками – 25 и 26 декабря. В эти дни был зафиксирован пик продаж.

Первую строчку в списке самых желанных новогодних подарков заняли смартфоны. В последние две недели года их популярность выросла на 40%. Чаще всего покупатели выбирали бренды Samsung, Xiaomi и Apple. Что касается конкретных моделей, то лидерами продаж стали Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A12. В среднем на покупку смартфона перед Новым годом россияне тратят 23 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга технологичных подарков оказались беспроводные наушники. Спрос на них накануне главного праздника года подскочил сразу на 85%. Охотнее всего покупатели разбирали модели JBL, Honor и Xiaomi. В среднем клиенты тратят на покупку беспроводных наушников 4,4 тысячи рублей.

Третье место рейтинга заняли умные часы: их в последние две недели декабря стали покупать больше на 33%. В этой категории россияне выбирают гаджеты от Apple, Amazfit и Huawei: на долю этих брендов пришлось 80% продаж всех смарт-часов. В лидеры списка моделей, которые отправятся под елочку в качестве подарка, попали Huawei Watch Fit, Apple Watch SE 44mm и Amazfit GTS 2 Mini. В среднем россияне тратят на умные часы 17,1 тысячу рублей.

Самой быстрорастущей категорией товаров по итогам декабря стали умные колонки. Накануне Нового года их продажи выросли на 134%.