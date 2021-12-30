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Политика30 декабря 2021 9:43

Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом

Также поздравительные телеграммы были отправлены бывшим главам государств и высокопоставленным чиновникам международных организаций
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом.

В послании президенту Соединенных Штатов Америки российский лидер выразил надежду на конструктивное взаимодействие и налаживание российско-американского диалога.

Обращаясь к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Путин отметил работу по развитию отношений двух стран и отдельно выделил перспективы в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин.

Также президент России поздравил бывших лидеров стран. Среди них — бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший французский лидер Николя Саркози и прочие.

Кроме того, поздравительные телеграммы были отправлены генеральному секретарю ООН, директору-распорядителю Международного валютного банка (МВФ), президенту Всемирного банка и главе Международного олимпийского комитета (МОК).