Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом.

В послании президенту Соединенных Штатов Америки российский лидер выразил надежду на конструктивное взаимодействие и налаживание российско-американского диалога.

Обращаясь к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Путин отметил работу по развитию отношений двух стран и отдельно выделил перспективы в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин.

Также президент России поздравил бывших лидеров стран. Среди них — бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший французский лидер Николя Саркози и прочие.

Кроме того, поздравительные телеграммы были отправлены генеральному секретарю ООН, директору-распорядителю Международного валютного банка (МВФ), президенту Всемирного банка и главе Международного олимпийского комитета (МОК).