Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение ада

Научная работа по теме ада обошлась институту более 700 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Институт философии РАН выплатил 742 тысячи рублей за научную работу по теме "Является ли злом существование ада". Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

"Цена включает все расходы исполнителя, возникшие в процессе исполнения его обязательств по договору, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей", - говорится в извещении о проведении закупки.

Тендер выиграл Игорь Гаспаров, проживающий в Воронеже. Он исполнил условия договора.

Примечательно, что это не единственный заказ института на научную работу по теме ада. Например, 742 тысячи рублей, то есть ровно столько же, потрачено на исследование темы "Бесполезная свобода и проблема ада".

Как ранее писал сайт kp.ru, средняя доля взяток по госконтрактам составляет 22,5% от стоимости заключенных договоров, а в общей сложности в 2020 году объем коррупционных выплат в России составил порядка 6,6 трлн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.