Треть россиян считают, что 2022 год будет лучше предыдущего

Треть россиян ждут улучшений в 2022 году Фото: REUTERS

Треть опрошенных (34%) россиян выразили мнение, что 2022 год будет лучше предыдущего, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации.

39% респондентов ответили, что наступающий год окажется примерно таким же, а 21% считают, что он будет скорее хуже.

В числе ожидаемых позитивных изменений россияне чаще всего называют улучшение ситуации с заболеваемостью коронавируса (22%), повышения уровня жизни (11%) снижение цен (9%), улучшение экономики государства и повышение пенсий (по 8%), позитивных изменений во внешней политике (7%), а также приобретение коллективного иммунитета и отмену антиковидных ограничений (5%). Еще 19% участников опроса заявили, что не ждут вообще никаких позитивных изменений в 2022 году.

Из тревожных ожиданий в ответах чаще всего фигурировала растущая инфляция (21%), новые штаммы и волны коронавируса (9%), снижение уровня жизни (8%), а также возможные военные конфликты (7%).

Как ране писал сайт kp.ru, 48% опрошенных россиян заявили, что заранее сказали близким, какой именно подарок хотят на Новый год. При этом 31% респондентов уверены, что лучшим для них подарком станет сюрприз, о котором они заранее знать не будут.