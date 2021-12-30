Песков сообщил, что Путин продолжит работать в новогодние праздники

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин продолжит работать во время новогодних праздников.

Он отметил, что 31 декабря у главы государства будет "полурабочий нерабочий день". По словам Пескова, у Путина не бывает полностью нерабочих дней. В новогодние каникулы президент России будет проводить рабочие встречи.

- Публичных мероприятий нет в графике. В середине праздников какие-то встречи будут, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом. В послании президенту Соединенных Штатов Америки российский лидер выразил надежду на конструктивное взаимодействие и налаживание российско-американского диалога. Обращаясь к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Путин отметил работу по развитию отношений двух стран и отдельно выделил перспективы в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин.