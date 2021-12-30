Песков заявил, что Россия никогда не была источником напряжения отношений с США

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия никогда не была источником напряжения в отношениях с США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 30 декабря 2021 года.

"Россия никогда не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения, - подчеркнул Песков. - Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, те меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности".

Официальный представитель Кремля добавил, что Российская Федерация настроена на переговоры. Именно этот процесс в стране считают главным средством решения насущных проблем, в том числе в отношениях с Соединенными Штатами, констатировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать такие серьезные санкции, которых еще не было. Причина их возможного введения - ситуация на Украине.