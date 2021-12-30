Путин и Аббас выступили за скорейшее возобновление палестино-израильских переговоров

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас выступили за скорейшее возобновление палестино-израильских переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а также обменялись мнениями о проблематике ближневосточного урегулирования.

- В частности, с обеих сторон вновь подчеркнута необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета» международных посредников, — гласит текст сообщения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2021 года, во время очередного обострения палестино-израильского конфликта, российский лидер призвал к прекращению насилия с обеих сторон, напомнив, что новый виток конфликта между палестинцами и израильтянами уже привел к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.