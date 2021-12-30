Песков объяснил различия в данных Голиковой и Поповой по коллективному иммунитету

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, чем вызвано расхождение в данных по коллективному иммунитету в России, которые озвучили в один день вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Пескова, ключевую роль играет методика подсчета. Если она отличается, то и результаты могут быть не совсем идентичными.

"В целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности, - уточнил Песков. - Здесь несколько процентов очень трудно учитывать и здесь погрешность, и она неизбежна".

Например одни методики могут учитывать человека который привился год назад и до сих пор не ревакцинировался, другие таких людей при подсчете коллективного иммунитета в расчет не берут, привел пример Песков.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что Владимир Путин всегда внимательно относится, какими цифрами оперируют различные ведомства.