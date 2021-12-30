Google полностью выплатил штрафы за неудаление запрещенного в России контента

Компания Google полностью выплатила штрафы за неудаление запрещенного в России контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Google полностью выплатила долги по штрафам за отказ удалить запрещенный на территории России контент.

По информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в данный момент против компании ведется только одно дело неимущественного характера. Оно связано с исключением «Умного голосования» в поисковой выдаче по решению суда.

Уточняется также, что общая сумма штрафов составляла 8,5 миллиона рублей.

Ранее мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного на территории России контента. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого принял соответствующие решение.

Как писал сайт kp.ru, российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 млн рублей с начала текущего года. Все компании были привлечены к ответственности за неудаление запрещенного контента. Согласно приведенным данным, Google получил штрафы на 37,5 млн рублей, Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, а TikTok – на 4,1 млн рублей.