Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 10:49

Google полностью выплатил штрафы за неудаление запрещенного в России контента

Общая сумма штрафов составляла 8,5 миллиона рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Компания Google полностью выплатила штрафы за неудаление запрещенного в России контента

Компания Google полностью выплатила штрафы за неудаление запрещенного в России контента

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Google полностью выплатила долги по штрафам за отказ удалить запрещенный на территории России контент.

По информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в данный момент против компании ведется только одно дело неимущественного характера. Оно связано с исключением «Умного голосования» в поисковой выдаче по решению суда.

Уточняется также, что общая сумма штрафов составляла 8,5 миллиона рублей.

Ранее мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного на территории России контента. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого принял соответствующие решение.

Как писал сайт kp.ru, российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 млн рублей с начала текущего года. Все компании были привлечены к ответственности за неудаление запрещенного контента. Согласно приведенным данным, Google получил штрафы на 37,5 млн рублей, Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, а TikTok – на 4,1 млн рублей.