Попова сообщила, что в России выявлено 103 случая заражения «омикроном»

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России было выявлено 103 случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Она уточнила, что все очаги были локализованы.

Попова назвала неизбежным приход омикрон-штамма в Россию. Она отметила важность принятия мер, чтобы «омикрон» не был критическим для системы здравоохранения страны.

Говоря о вакцинах, глава Роспотребнадзора заявила, что поствакцинального иммунитета после «Спутника V» будет достаточно, чтобы сдерживать распространение омикрона.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21 073 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 479 344 заражения. Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболел 2661 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1532 случаями заражений. Тройку замыкает Московская область — 977 случаев. Кроме того, медики зафиксировали 926 летальных исходов. Еще 43 004 человека получили справки о выздоровлении.