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Общество30 декабря 2021 11:18

Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы в школах из-за коронавируса

Такие решения регионы должны принимать самостоятельно, указали в ведомстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В России не планируют продлевать зимние каникулы в школах из-за коронавируса

В России не планируют продлевать зимние каникулы в школах из-за коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба Минпросвещения сообщила, что ведомство не планирует продлевать зимние каникулы в школах из-за коронавирусной инфекции.

- Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах, — говорится в сообщении.

Также указано, что ведомство постоянно контактирует с регионами и следит за ситуацией. В Минпросвещения указали, что в данный момент острых вспышек заболевания в российских школах нет.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21 073 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 479 344 заражения. Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболел 2661 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1532 случаями заражений. Тройку замыкает Московская область — 977 случаев. Кроме того, медики зафиксировали 926 летальных исходов. Еще 43 004 человека получили справки о выздоровлении.