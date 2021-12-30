Росстат пересмотрел данные по падению ВВП России в 2020 году с 3% до 2,7%

Росстат уточнил данные по падению ВВП России в 2020 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Росстат пересмотрел данные по глубине падения Валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году с 3% до 2,7%. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

По уточненным данным, в номинальном выражении ВВП за 2020 год составил 107,315 триллиона рублей. То есть по сравнению с 2019 годом спад составил 2,7%.

Кроме того, в Росстате уточнили данные по росту ВВП России в 2019 году до 2,2% с 2%. В номинальном выражении показатель составил 109,608 триллиона.

- Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года, — пояснило ведомство.

Ранее Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года. По подсчетам специалистов ведомства, она составила 8,39%. Предварительную оценку Росстат опубликовал в среду, 29 декабря. Окончательные цифры за 2012 год будут известны 12 декабря 2022 года. На данный момент уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей, достиг 8,39% и стал максимальным с 2015 года. Тогда показатель достигал 12,91%. При этом, как пишет Росстат, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года — 108,39%. Продовольственные товары в последний месяц уходящего года подорожали на 1,36%, а за год - на 10,62%. Непродовольственные товары — на 0,64% и 8,58% соответственно.