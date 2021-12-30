Экс-канцлер Австрии Курц устроился на работу в компанию соратника Трампа

Себастьян Курц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о своей будущей работе. Его слова приводит австрийский телеканал ОЕ24.

По словам бывшего политика, он будет глобальным стратегом в компании Thiel Capital, которая принадлежит соратнику прошлого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа – миллиардеру Питеру Тилю. Кстати, Курц уже несколько лет знаком со своим будущим боссом. Они беседовали на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году.

Как писал сайт kp.ru, бывший австрийский лидер отправится на работу в США уже в январе. Рабочий контракт был подписан еще перед католическим Рождеством. Курц будет работать в сфере инвестиций. Его зарплата составит примерно 500 тысяч евро в год.

Напомним, 10 октября Себастьян Курц объявил об уходе в отставку. Тогда временно исполняющим обязанности был назначен глава Министерства иностранных дел Австрии Шалленберг.

Ранее Себастьян Курц стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его подозревают в подкупе средств массовой информации за подачу возглавляемой им правящей Австрийской народной партии в выгодном свете. Себастьян Курц информацию об этом отрицает. По его словам, это все "происки недоброжелателей".