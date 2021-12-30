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Политика30 декабря 2021 11:34

Экс-канцлер Австрии Курц устроился на работу в компанию соратника Трампа

Бывший политик будет отвечать за стратегическое развитие Thiel Capital
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Себастьян Курц

Себастьян Курц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о своей будущей работе. Его слова приводит австрийский телеканал ОЕ24.

По словам бывшего политика, он будет глобальным стратегом в компании Thiel Capital, которая принадлежит соратнику прошлого президента Соединенных Штатов Дональда Трампамиллиардеру Питеру Тилю. Кстати, Курц уже несколько лет знаком со своим будущим боссом. Они беседовали на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году.

Как писал сайт kp.ru, бывший австрийский лидер отправится на работу в США уже в январе. Рабочий контракт был подписан еще перед католическим Рождеством. Курц будет работать в сфере инвестиций. Его зарплата составит примерно 500 тысяч евро в год.

Напомним, 10 октября Себастьян Курц объявил об уходе в отставку. Тогда временно исполняющим обязанности был назначен глава Министерства иностранных дел Австрии Шалленберг.

Ранее Себастьян Курц стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его подозревают в подкупе средств массовой информации за подачу возглавляемой им правящей Австрийской народной партии в выгодном свете. Себастьян Курц информацию об этом отрицает. По его словам, это все "происки недоброжелателей".