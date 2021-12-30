Путин продлил помощь компаниям, строящим дома для обманутых дольщиков, до 2024 года

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий помощь компаниям, строящим дома для обманутых дольщиков, до 1 января 2024 года.

Напомним, в 2018 году упростили порядок предоставления земельных участков таким компаниям. Механизм был установлен до 1 января 2022 года, однако проблема оказалась нерешенной.

В пояснительной записке документа говорится, что на данный момент насчитывается от 80 до 100 тысяч обманутых дольщиков. По этой причине правительство России совместно с регионами решило продлить льготы компаниям до 1 января 2024 года. Планируется, что проблема с обманутыми дольщиками решится к концу 2023 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, закон запрещает банкам списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия россиянина отдельно по каждой выплате. Авторы закона поясняли, что речь идет о выплатах, инициированных президентом или кабинетом министров.