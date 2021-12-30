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Здоровье30 декабря 2021 12:18

Голикова призвала власти регионов осторожно снимать ограничения на новогодние праздники

Вице-премьер также считает необходимым наращивать темпы вакцинации
Абдулла ШАКИРОВ
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Голикова призвала власти регионов осторожно снимать ограничения на новогодние праздники

Голикова призвала власти регионов осторожно снимать ограничения на новогодние праздники

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти регионов должны осторожно отнестись к снятию ограничений на новогодние праздники, несмотря на уменьшение числа новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Несмотря на снижение заболеваемости, призываю осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового омикрон-штамма», – сказала вице-премьер журналистам.

Как отметила Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% в четырех регионах России – Севастополе, Санкт-Петербурге , Чукотке и Карелии. При этом в семи регионах страны ситуация с коронавирусом ухудшилась, а в 13 – улучшилась.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим прогностическим признаком. По ее словам, существующие и прогнозируемые мутации вируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19. Как отмечала глава ведомства, в больницах России практически нет привитых от коронавирусной инфекции пациентов с тяжелым течением заболевания, а доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%.