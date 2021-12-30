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Политика30 декабря 2021 12:29

Путин подписал закон о единой системе биометрических данных россиян

Поправка в закон «Об информации, информационных технологиях и связи» предусматривает перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных жителей страны.

Поправка в закон «Об информации, информационных технологиях и связи» предусматривает перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. В документе отмечается, что граждане смогут размещать в этой системе биометрические образцы самостоятельно, не посещая ни государственные органы, ни уполномоченные организации. Прохождение аккредитации для госорганов, которые используют для идентификации и аутентификации по биометрическим данным, станет обязательным.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что внедрение цифровых паспортов по всей России планируется осуществить сразу после тестирования в нескольких регионах. С января 2023 года электронные паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане. Документ будет иметь такой же статус, как и привычный бумажный паспорт. Он будет представлять собой пластиковую карту, содержащую персональные и биометрические данные владельца. По желанию владельца на микросхеме паспорта будет его электронная подпись.