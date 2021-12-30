Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 61,8%

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос до 61,8%.

- По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз, — сообщила она.

По словам Голиковой, лидером по показателю остается Севастополь — 90,2%. Вторым идет Санкт-Петербург — 80,9%. Тройку замыкает Чукотка — 80,7%.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21 073 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 479 344 заражения. Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболел 2661 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1532 случаями заражений. Тройку замыкает Московская область — 977 случаев. Кроме того, медики зафиксировали 926 летальных исходов. Еще 43 004 человека получили справки о выздоровлении.