В России вырастет МРОТ с 1 января 2022 года

МРОТ в России вырастет с 1 января 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России с 1 января 2022 года. После вступления в силу соответствующего закона он составит 13 890 рублей.

В этом году МРОТ составляет 12 792 рубля. Таким образом, прирост составит 8,6% или 1098 рублей.

Напомним, согласно данным Росстата, зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают почти 690 тысяч россиян, это около 2,5% работников крупных и средних предприятий. Меньше всего людей, зарабатывающих в месяц меньше 12792 рублей (именно столь ко составляет МРОТ в 2021 году), проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, а наибольшая доля населения с зарплатой ниже – в республиках Северного Кавказа.

Согласно опросу ВЦИОМ, три четверти жителей России оценивают свое материальное положение как среднее или хорошее. Около половины опрошенных (48%) довольны своей жизнью. Остальные довольны лишь отчасти или совсем не довольны.