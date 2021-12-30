Депутат Дерябкин поддержал идею о налоговом вычете при покупке автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин поддержал идею о налоговом вычете при покупке автомобиля.

"Все, что связано с нашим автопромом, нужно поддержать. Это первая сторона. И вторая сторона медали - это наши граждане, особенно имеющие малый доход. Сегодня то время, когда каждой семье нужна машина, поэтому это будет абсолютно правильно, если мы наших граждан поддержим этим вычетом в 13 процентов", - поделился он в беседе с изданием Lenta.ru

Парламентарий отметил, что у государства есть все необходимые резервы для решения этого вопроса.

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля, рассказывает RT.

Ранее в Государственной Думе предложили обеспечить автомобилями многодетные семьи. Предлагается бесплатно выдавать семиместные машины родителям с пятью детьми и более.